Mural em SP celebra futebol feminino um ano antes da Copa no Brasil

Localizada na Rua Mário de Alencar, próxima ao Beco do Batman, na Vila Madalena, na Zona Oeste de São Paulo,a obra faz parte de uma série de intervenções artísticas realizadas nas oito cidades-sede da competição
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A artista contou que a inspiração foi pensar na Copa Feminina como um momento épico e relacionar o esporte às mulheres que sonham e inspiram outras meninas e mulheres a acreditarem que podem ser e fazer o que desejarem.
Eu trago elementos que são essas mulheres celebrando e comemorando, pensando não só no gol, mas em tudo o que atravessa o futebol feminino. As espadas de São Jorge são um elemento que uso bastante no meu trabalho, então, quis colocar para deixar minha identidade presente, explicou Aline àTV Brasil
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A artista é reconhecida por sua pesquisa sobre miscigenação, gênero e sincretismos religiosos e étnicos no Brasil. Transitando entre as artes visuais, a literatura, a moda e o design, Aline tem obras em importantes coleções nacionais.
Sua trajetória inclui trabalhos para grandes instituições culturais e marcas brasileiras, além de uma atuação marcante na criação de murais que conectam arte, memória e representatividade.
Além de São Paulo, as cidades de Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre também receberam um painel que traduz a paixão pelo futebol por meio da arte, sempre sob uma perspectiva feminina.
Todas as peças retratam a emoção coletiva das torcidas, momentos épicos dentro de campo e elementos que revelam a identidade cultural de cada território.