Com Neymar de volta, Brasil encara Escócia, velha conhecida em Copas

Os brasileiros lideram a chave com os mesmos quatro pontos de Marrocos, mas ficam a frente pelo saldo de gols (três a um). Os escoceses, com três pontos, estão em terceiro, seguidos pelo Haiti, zerado.

O Brasil tem somente um desfalque. Com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, Raphinha está fora. Por outro lado, o também atacante Neymar, recuperado de uma contusão grau dois na panturrilha direita, poderá, enfim, estrear na Copa do Mundo.

Sem atuar há mais de um mês, o camisa 10 treinou sem restrições com o restante do grupo ao longo da semana.

Grupo indefinido

No mesmo horário do jogo em Miami, marroquinos e haitianos medem forças em Atlanta (Estados Unidos). Se os caribenhos já estão eliminados, os Leões do Atlas (apelido do time africano) ainda brigam pela liderança do grupo.

O primeiro critério de desempate seria o confronto direto, mas como Brasil e Marrocos ficaram no 1 a 1 em Nova Jersey (Estados Unidos), no último dia 13 de junho, a disputa será no saldo de gols.

Manter a primeira colocação do grupo é considerado essencial pela comissão técnica. Desta forma, o Brasil poderá seguir baseado em Nova Jersey, onde o grupo já está adaptado, pois os jogos até uma eventual final seriam todos nos Estados Unidos.

Se ficar em segundo, a seleção verde e amarela terá de fazer o confronto dos 16 avos de final em Monterrey (México), retornando ao território norte-americano apenas a partir das oitavas de final. Em ambos os casos, o adversário do mata-mata sai do Grupo F, que tem Holanda, Suécia, Japão e Tunísia.

Existe, ainda, a possibilidade de classificação como um dos oito melhores terceiros colocados da fase de grupos. Isso pode ocorrer se o Brasil perder da Escócia e Marrocos empatar ou vencer o Haiti. Neste cenário, os brasileiros podem ter pela frente Alemanha, México ou a seleção que ficar em primeiro lugar no Grupo I (França ou Noruega).

De olho no rival

Na Escócia, a expectativa é buscar uma classificação histórica. Nas oito participações anteriores, a seleção do Reino Unido, apesar de tradicional, sequer passou de fase.

O país está de volta a um Mundial após 28 anos e não vencia um jogo de Copa desde 1990. O jejum acabou com o triunfo sobre o Haiti, por 1 a 0, em Boston (Estados Unidos), no último dia 13, com gol do meia John McGinn, campeão da Liga Europa pelo Aston Villa (Inglaterra).

Além dele, outros destaques do time escocês são o lateral Andy Roberson, companheiro do goleiro brasileiro Alisson no Liverpool (Inglaterra), e o volante Scott McTominay, destaque do Napoli (Itália). O lateral Kieran Tierney, hoje no Celtic (Escócia), foi elogiado, em entrevista coletiva, pelo atacante Gabriel Martinelli, com quem atuou no Arsenal (Inglaterra).

Freguês histórico

Na história das Copas, esta será a quinta vez que Brasil e Escócia medirão forças na competição. A seleção escosesa se tornará a segunda que os brasileiros mais enfrentaram nos Mundiais, igualando-se a Itália, Holanda, México e à antiga Tchecoslováquia - a Suécia lidera a estatística, com sete jogos.