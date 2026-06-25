Calor intenso é desafio dentro e fora de campo na Copa do Mundo

O duelo entre Brasil e Escócia nessa quarta-feira (24), pela rodada final do Grupo C da Copa do Mundo, foi quente. E não somente pelo que se viu em campo.

Não é surpresa. Uma pesquisa da Queen's University Belfast, da Irlanda do Norte, identificou que 14 das 16 sedes da Copa - que também inclui México e Canadá - poderiam registrar níveis "potencialmente perigosos" de calor. O estudo levou em conta informações meteorológicas dos últimos 20 anos e foi publicado no International Journal of Biometeorology em janeiro do ano passado.

. O receio era o alto nível de umidade em regiões do litoral e do centro-oeste norte-americano, que torna o calor mais perigoso - especialmente na prática do futebol.

. Se chegar a 36ºC, a orientação é pela interrupção ou até mesmo o adiamento da partida, até que, diante das condições climáticas, todos (atletas, comissões técnicas, arbitragem e torcedores) estejam em segurança.

.

. No Mundial de 32 anos atrás, foram 21 partidas nessas condições. Eram esperados ainda cinco confrontos com a temperatura partir de 36ºC, dois a mais que na edição anterior em solo estadunidense.

. Menos mal que o estádio, casa do Houston Texans, uma das equipes da NFL, maior liga de futebol americano do mundo, dispõe de teto retrátil e ar-condicionado.

Beba água

Conforme a entidade, o calendário foi pensado para equilibrar "exigências esportivas, operacionais e de transmissão" e que os jogos ao ar livre nos horários de maior calor "foram estrategicamente limitados e priorizados para estádios cobertos, sempre que possível".

A interrupção de três minutos em cada tempo divide opiniões de técnicos, atletas e torcedores - que têm vaiado a paralisação. Há ainda críticas ao uso comercial do intervalo, o que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, rechaçou em fala ao site da entidade. Segundo ele, "é puramente uma questão esportiva".

A FIFPro informou que, em pesquisas eletrônicas com capitães e técnicos de seleções nacionais sobre as condições de calor nos torneios de futebol, metade dos atletas afirmou que as interrupções para hidratação eram "adequadas". Conforme o sindicato, uma minoria dos treinadores disse levar o clima em consideração na hora de escalar os titulares ou definir um plano tático.

. Para eles, três minutos são "insuficientes para gerar um impacto significativo na reidratação e no resfriamento corporal".

Os especialistas ainda reforçaram que o calor extremo não pode ser enfrentado apenas com paralisações para resfriamento, mas com o combate à queima de combustíveis fosseis. Algo que o artigo da WWA também menciona, lembrando que riscos climáticos à saúde também estão fora de campo, na "exibição pública dos jogos, nas aglomerações ao ar livre, celebrações e outras formas de participação social associadas ao futebol".