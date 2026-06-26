Copa 2026: Rodada de hoje encerra primeira fase dos grupos G, H e I

A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo prossegue nesta sexta-feira (26) com seis partidas pelos grupos G, H e I. Pelo Grupo I, França e Noruega disputarão quem ficará com a liderança da chave. A partida será em Boston, às 16h.

No mesmo horário se enfrentarão Senegal e Iraque.

Os jogos do Grupo H serão às 21h, com o Uruguai enfrentando a Espanha em Guadalajara e Cabo Verde encarando Arábia Saudita, em Houston.

Jogos do dia

16h (Grupo I)

Noruega x França

Senegal x Iraque

21h (Grupo H)

Uruguai x Espanha

Cabo Verde x Arábia Saudita

0h de sábado (Grupo G)

Egito x Irã

Nova Zelândia x Bélgica

Classificação

França: 6 pontos; saldo +5

Noruega: 6 pontos; saldo +4

Senegal: 0 ponto; saldo -3

Iraque: 0 ponto; saldo -6

1ª rodada

França 3 x 1 Senegal

Iraque 1 x 4 Noruega

2ª rodada

França 3 x 0 Iraque

Noruega 3 x 2 Senegal

Apontada como uma das equipes favoritas para o título, a equipe francesa, atual vice-campeã do mundo, tem entre seus pontos positivos a qualidade de um elenco rápido, habituada a jogos decisivos e com gosto pela posse de bola.

Ela terá à frente a Noruega, time de transições rápidas e de grande potencial ofensivo, com um ataque que, em alguns momentos, gosta de fazer pressão na saída de bola adversária.

, já que, com duas derrotas e saldo de gols negativos, dependeriam de uma combinação de resultados bastante incomuns para se classificarem entre os melhores terceiros colocados na fase de grupos.

Classificação

Espanha: 4 pontos; saldo +4

Uruguai: 2 pontos; saldo 0

Cabo Verde: 2 pontos; saldo 0

Arábia Saudita: 1 ponto; saldo -4

1ª rodada

Espanha 0 x 0 Cabo Verde

Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai

2ª rodada

Espanha 4 x 0 Arábia Saudita

Uruguai 2 x 2 Cabo Verde

A Espanha chega nesta terceira rodada com uma vantagem de dois pontos diante de seu adversário, o Uruguai, e de Cabo Verde, que enfrentará a Arábia Saudita.

Em caso de empate, a Espanha continuará líder, desde que Cabo Verde não vença com uma diferença de, pelo menos, quatro gols.

Apontada como uma das seleções favoritas da Copa, a Espanha tem, como característica, o controle da posse de bola, com domínio territorial e ocupação ofensiva dos espaços.

Com chances de terminar a fase de grupos como líder da chave, caso vença a Espanha, o Uruguai promete um jogo taticamente equilibrado, ciente do risco que qualquer vitória, no outro confronto do grupo, pode complicar sua classificação.

Classificação

Egito: 4 pontos; saldo +2

Irã: 2 pontos; saldo 0

Bélgica: 2 pontos; saldo 0

Nova Zelândia: 1 ponto; saldo -2

1ª rodada

Bélgica 1 x 1 Egito

Irã 2 x 2 Nova Zelândia

2ª rodada

Bélgica 0 x 0 Irã

Nova Zelândia 1 x 3 Egito

O Egito lidera com uma vantagem de dois pontos diante do Irã, adversário nesta rodada, e da Bélgica, apontada como favorita antes da Copa, mas que acabou obtendo apenas dois empates nas primeiras rodadas.

Das quatro equipes, o Egito é a única que depende apenas de si para garantir a liderança do grupo.

Irã, Bélgica e até mesmo Nova Zelândia, apontada como azarão do grupo, disputam a segunda vaga.