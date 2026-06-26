Sem Censura recebe pioneiras do futebol a um a 1 ano da Copa no Brasil

A integração com as emissoras parceiras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) amplia a difusão do futebol feminino para uma escala nacional com transmissões disponíveis em todo o país. Atualmente, a rede é formada por 165 emissoras de televisão e outras 168 emissoras de rádio. No site da

é possível conferir os veículos de cada região que retransmitem a programação da

.

Sobre o programa

O Sem Censura faz parte da programação do canal público desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TVE/RJ, hoje

, sob o comando de Tetê Muniz. O bate-papo criado por Fernando Barbosa Lima ficou mais conhecido com o rosto de jornalistas como Lúcia Leme e Leda Nagle na apresentação. Desde 2024, a atração voltou ao formato original com Cissa Guimarães na bancada.

A roda de conversa recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas do momento que interessam à sociedade. O vespertino tem quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana. Em 2025, a premiada produção da

completou quatro décadas no ar.

Vencedor do Prêmio APCA de melhor programa de televisão em 2024 e finalista no ano passado, o Sem Censura conquistou, por duas vezes consecutivas, o reconhecimento com o Prêmio Melhores do Ano NaTelinha, na categoria Melhor Programa de Entrevistas nos anos de 2024 e 2025.

A interatividade está presente no Sem Censura com a hashtag #semcensura nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. A apresentadora da roda de conversa lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas.

Com transmissão de segunda a sexta, às 16h, o programa é exibido simultaneamente na telinha, no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. O conteúdo diário fica disponível em formato de podcast no Spotify. O Sem Censura ainda tem janela alternativa na programação da

mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.

Sem Censura Segunda a sexta, às 16h, na



Sem Censura (reprise) Segunda a sexta, às 23h30, na



Sem Censura Spotify - https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ

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