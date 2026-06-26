Sem Censura recebe pioneiras do futebol a um a 1 ano da Copa no Brasil

O programa do canal público reconhece a importância de personalidades que ajudaram a construir o legado da modalidade em território nacional.O papo inclui veteranas que abriram caminhos para as campeãs de hoje e inspiram as novas gerações com seu talento, carisma e persistência.
A roda de conversa recebe ex-atletas como Marisa Pires, a Caju, primeira capitã da história da seleção brasileira feminina; Marilza Martins da Silva, a Pelezinha, meia-atacante que entrou para a história do futebol brasileiro ao marcar o primeiro gol oficial da Amarelinha, em 1988; e Márcia Matos, a Russa, que, além de disputar o Mundialito, foi bicampeã sul-americana em 1991 e 1995.