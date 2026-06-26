Atual campeão mundial, Yago Dora vence etapa de Saquarema da WSL

Na final, disputada na manhã desta sexta-feira (26), o brasileiro superou o italiano Leonardo Fioravanti, novo líder da temporada.

Na somatória das duas melhores notas, Yago obteve 15.00.

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Foi a primeira vitória de Yago na temporada após seis etapas. Com mais 10 mil pontos no ranking, o atual campeão subiu para o terceiro lugar (32.950). O vice em Saquarema rendeu 7,8 mil pontos para Fioravanti, que ultrapassou o potiguar Ítalo Ferreira e assumiu a liderança geral (33.930).

Apesar de o primeiro lugar estar agora com um italiano, o surfe nacional vive grande momento na WSL. Da segunda à sexta posições da temporada, todas estão ocupadas por brasileiros. Ítalo é o vice-líder (33.845), seguido por Yago e pelos paulistas Gabriel Medina (27.610) e os irmãos Miguel (27.610) e Samuel Pupo (24.640).

O fluminense João Chianca, o Chumbinho, competiu em "casa", já que é natural de Saquarema. Ele caiu nas semifinais, superado exatamente por Fioravanti (13.00 a 10.10). Apesar disso, o surfista brasileiro ganhou seis posições e subiu para 17º lugar (15.725) na temporada.

Chumbinho é o sétimo surfista do país mais bem colocado. Além do quinteto que briga pelas primeiras colocações, ele fica atrás do paulista Filipe Toledo (17.150). Na classificação, ainda estão o argentino naturalizado brasileiro Alejo Muniz em 24º (10.640) e o catarinense Matheus Herdy (9.245).