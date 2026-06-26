Em horário adaptado, Brasil faz primeiro treino para encarar Japão

Nas últimas semanas, as atividades no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, iniciaram-se quase sempre às 12h de Brasília, 11h no horário de Nova Jersey (Estados Unidos). Em Houston, porém, o fuso está uma hora atrasado em relação a onde a delegação brasileira está baseada.Nesta sexta, os trabalhos no gramado começaram justamente às 12h locais (13h de Brasília), simulando o ambiente para o jogo de segunda.
A bola deve rolar com a temperatura na casa dos 33ºC. O estádio de Houston possui teto retrátil e ar-condicionado, o que deve aliviar o peso do calor extremo do verão norte-americano, que começou na última terça-feira (22).Dos titulares na vitória da quarta-feira (24) sobre a Escócia, por 3 a 0, em Miami, apenas o lateral Douglas Santos e os atacantes Rayan e Vinícius Júnior foram a campo durante os 15 minutos em que o treino esteve liberado à imprensa.
Os demais permaneceram na parte interna do Columbia Park.