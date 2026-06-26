CBF envia ofício contestando gol anulado de Vini Jr. contra Escócia

O jogo foi na última quarta-feira (24), em Miami (Estados Unidos), pelo Grupo C da Copa do Mundo.
O lance foi aos 22 minutos do primeiro tempo, quando o Brasil já vencia por 1 a 0. O camisa 7 desarmou o zagueiro Jack Hendry na intermediária, invadiu a área e chutou na saída do goleiro Angus Gunn. Seria o segundo gol brasileiro e do próprio atacante na partida.
No entanto, o árbitro César Ramos foi chamado ao vídeo para rever a jogada, alertado sobre uma suposta infração de Vinícius Júnior em cima de Hendry.O juiz mexicano, após assistir ao lance, decidiu anular o gol, alegando que o jogador do Brasil teria acertado a perna do zagueiro, cometendo falta.