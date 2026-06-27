Após gol anulado, Irã fica na expectativa por classificação na Copa

O Egito, cuja classificação para a fase de 16 avos de final já estava garantida, abriu o placar logo aos 5 minutos com Mahmoud Saber, antes de Ramin Rezaeian empatar com um chute quase sem ângulo aos 14 minutos, em um início frenético de partida.O ritmo acelerado esfriou à medida que a partida se tornou desorganizada, até um final espetacular em que o Irã acertou a trave antes de conquistar o que parecia ser uma vitória histórica, até o VAR intervir.
Mehdi Taremi -- que teve um pênalti defendido no primeiro tempo -- acertou a trave com uma cabeçada no final da partida, antes de Shoja Khalilzadeh marcar aos 48 minutos, provocando comemorações frenéticas e uma invasão de campo do banco do Irã.
Mas Khalilzadeh estava ligeiramente impedido e o Egito segurou o empate, com o técnico do Irã, Amir Ghalenoei, lamentando a falta de sorte de sua equipe após o terceiro empate consecutivo.
O Egito terminou em segundo lugar no grupo com cinco pontos, atrás da Bélgica no saldo de gols, e enfrentará a Austrália em Dallas no dia 3 de julho, após se classificar pela primeira vez para a fase eliminatória de um Mundial.
Em três partidas, não fomos recompensados pelos nossos esforços, afirmou ele, segundo a mídia estatal iraniana. A justiça do futebol não esteve do nosso lado.
O Irã está em terceiro lugar, com três pontos, e precisa aguardar a confirmação de que será classificado como um dos oito melhores terceiros colocados.
É algo inacreditável, acho que é histórico, disse o goleiro egípcio Mostafa Shobeir, que defendeu o pênalti de Taremi. Vamos comemorar hoje à noite e, a partir de amanhã, começaremos a analisar a Austrália.
Os EUA flexibilizaram as restrições às viagens da seleção iraniana no início da semana, permitindo que a equipe viajasse dois dias antes da partida contra o Egito.
Estou triste, mas temos esperança -- os seres humanos sempre têm esperança, disse Taremi aos repórteres antes de criticar duramente as restrições de viagem impostas à seleção iraniana nos Estados Unidos. Em breve, eles terão que voltar para sua base no México.
Mas Taremi disse: É um desastre esta Copa do Mundo. É um desastre. Agora temos que viajar de novo, voltar para Tijuana, sem recuperação, sem nada -- não é justo.
Alegria vira desesperoA partida foi disputada com uma torcida egípcia numerosa e barulhenta nas arquibancadas, embora também houvesse um número significativo de iranianos. Alguns agitavam bandeiras pré-revolucionárias e vaiavam o hino nacional do Irã.
A partida de sexta-feira também foi batizada de Jogo do Orgulho pelos organizadores locais e algumas bandeiras arco-íris puderam ser vistas dentro do estádio, embora a partida tenha transcorrido sem incidentes fora de campo.
Nossa religião não aceita isso, mas respeitamos todas as pessoas LGBT, disse Taremi aos repórteres. Estamos aqui para jogar futebol, respeitamos a todos.
O Egito abriu o placar após uma jogada habilidosa liderada por Mohamed Salah, cujo chute de pé esquerdo -- sua marca registrada -- acabou sobrando para Saber. Um chute fraco escapou pelas mãos do goleiro iraniano Alireza Beiranvand.
O Irã não se abalou, porém, e Taremi quase imediatamente conseguiu um pênalti que, no entanto, foi bem defendido por Shobeir. O goleiro egípcio fez então outra defesa espetacular, mas viu Rezaeian empatar no rebote.Houve poucas oportunidades claras após o intervalo para hidratação no primeiro temp. Cm a classificação do Egito para a fase eliminatória já garantida pela primeira vez, os "faraós" mostraram-se tímidos enquanto o Irã ganhava confiança.
Uma sequência de rebotes na área, nos acréscimos, terminou com Khalilzadeh mandando a bola para o fundo das redes, aparentemente garantindo a classificação do Irã. O gol, no entanto, foi anulado e o destino da seleção iraniana não estava mais em suas próprias mãos.
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