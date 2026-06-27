Após gol anulado, Irã fica na expectativa por classificação na Copa

O Irã terá de enfrentar uma espera angustiante até saber se avançará para a fase de mata-mata da Copa do Mundo, depois de ter empatado em 1 x 1 com o Egito.

O Egito, cuja classificação para a fase de 16 avos de final já estava garantida, abriu o placar logo aos 5 minutos com Mahmoud Saber, antes de Ramin Rezaeian empatar com um chute quase sem ângulo aos 14 minutos, em um início frenético de partida.

Mehdi Taremi -- que teve um pênalti defendido no primeiro tempo -- acertou a trave com uma cabeçada no final da partida, antes de Shoja Khalilzadeh marcar aos 48 minutos, provocando comemorações frenéticas e uma invasão de campo do banco do Irã.

Mas Khalilzadeh estava ligeiramente impedido e o Egito segurou o empate, com o técnico do Irã, Amir Ghalenoei, lamentando a falta de sorte de sua equipe após o terceiro empate consecutivo.

Em três partidas, não fomos recompensados pelos nossos esforços, afirmou ele, segundo a mídia estatal iraniana. A justiça do futebol não esteve do nosso lado.

É algo inacreditável, acho que é histórico, disse o goleiro egípcio Mostafa Shobeir, que defendeu o pênalti de Taremi. Vamos comemorar hoje à noite e, a partir de amanhã, começaremos a analisar a Austrália.

Estou triste, mas temos esperança -- os seres humanos sempre têm esperança, disse Taremi aos repórteres antes de criticar duramente as restrições de viagem impostas à seleção iraniana nos Estados Unidos. Em breve, eles terão que voltar para sua base no México.

Mas Taremi disse: É um desastre esta Copa do Mundo. É um desastre. Agora temos que viajar de novo, voltar para Tijuana, sem recuperação, sem nada -- não é justo.

Alegria vira desespero

A partida de sexta-feira também foi batizada de Jogo do Orgulho pelos organizadores locais e algumas bandeiras arco-íris puderam ser vistas dentro do estádio, embora a partida tenha transcorrido sem incidentes fora de campo.

Nossa religião não aceita isso, mas respeitamos todas as pessoas LGBT, disse Taremi aos repórteres. Estamos aqui para jogar futebol, respeitamos a todos.

O Egito abriu o placar após uma jogada habilidosa liderada por Mohamed Salah, cujo chute de pé esquerdo -- sua marca registrada -- acabou sobrando para Saber. Um chute fraco escapou pelas mãos do goleiro iraniano Alireza Beiranvand.

O Irã não se abalou, porém, e Taremi quase imediatamente conseguiu um pênalti que, no entanto, foi bem defendido por Shobeir. O goleiro egípcio fez então outra defesa espetacular, mas viu Rezaeian empatar no rebote.

Uma sequência de rebotes na área, nos acréscimos, terminou com Khalilzadeh mandando a bola para o fundo das redes, aparentemente garantindo a classificação do Irã. O gol, no entanto, foi anulado e o destino da seleção iraniana não estava mais em suas próprias mãos.