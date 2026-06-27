Inglaterra sobra no 2º tempo, vence Panamá e avança em 1º no Grupo L

Job done pic.twitter.com/g1avGr81XIEngland (@England) June 27, 2026
Há um ano e meio sem marcar gols pela Inglaterra, coube ao camisa 10 Bellingham abrir o placar aos 16 minutos, após escanteio. inco minutos depois, o volante voltou a ser decisivo ao dar assistência para Kane cabecear para o fundo do gol. O camisa 9 chegou a 11 gols em Mundiais, tornando-se o maior artilheiro da Inglaterra. Kane superou a marca anterior do Gary Lineker (10 gols). Em sua terceira participação em Mundiais, o jogador de 32 anos, capitão da seleçã britânica, balançou a rede duas vezes na vitória contra a Croácia (4 a 2), no jogo de estreia. Na segunda partida, contra Gana, terminou sem gols.
Group L standings are in as England, Croatia and Ghana head to the Round of 32! #FIFAWorldCupFIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
Comandada pelo técnico Thomas Tuchel, os ingleses ficaram sob tensão nos 15 minutos finais do primeiro tempo, quando a Croácia abriu o placar contra Gana, na outra partida da chave, disputada no mesmo horário, na Filadélfia. Com um chute rasteiro, de fora da área, o meio-campista Metar Sucic colocou a Croácia na frente do marcador.
Na segunda etapa, Gana chegou a empatar aos 28 minutos, com gol do zagueiro Luchassen. Antes do fim, Vlasic aproveitou escanteio cobrado por Modric para marcar de cabeça o gol da vitória e da classificação da Croácia, em segundo lugar da chave, com seis pontos.
Endured together. Now we celebrate together! #Family#WorldCup #CROGHA #HrabarBroj #Vatreni pic.twitter.com/EBc415MuDjHNS (@HNS_CFF) June 27, 2026
Com quatro pontos, Gana também avançou à segunda fase, em terceiro lugar do Grupo L, ao somar quatro pontos. Pelo regulamento da competição, além do primeiro e segundo lugares de cada chave, também se classificam as oito melhores equipes terceiras colocadas na fase de grupos. O Panamá somou três derrotas, mas marcou gol e deu adeus ao Mundial.