Internado, Parreira passa por cirurgia no Rio de Janeiro

A cirurgia foi bem-sucedida e deve ser divulgado novo boletim médico.

Parreira está internado, desde o último dia 16, com problemas no pulmão. Nesse sábado (27), ele apresentou uma piora, passando a ter de respirar com ajuda de aparelhos.

Em sua carreira, o técnico se consagrou pela participação vitoriosa no comando da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

Parreira também treinou as seleções dos Emirados Árabes, em 1990, e da Arábia Saudita, em 1998. Teve passagens pela seleção brasileira nos anos 2000, além de treinar times como Corinthians e Fluminense.