Torcedores se reúnem no centro de SP para assistir ao jogo do Brasil

Brasil entra em campo para enfrentar a seleção japonesa nesta tarde de segunda-feira (29) pela fase de mata-mata da Copa do Mundo, torcedores se reuniram para assistir à partida ao ar livre no Vale do Anhangabaú, na capital paulista.
Este foi o caso da atendente de padaria Mariana Freitas, 33 anos, de São Vicente, no litoral paulista, que foi com o marido e as filhas até o centro de São Paulo para ver o jogo em um telão. Vestidos com a camisa da seleção, eles apostam em uma vitória do Brasil contra o Japão por 2 a 0.
Estou achando o máximo. Nós vamos ganhar e o Vini Jr vai fazer 2 a 0, disse ela à reportagem. Decidimos ver o jogo por aqui porque meu marido trabalha aqui [na capital], embora a gente more em São Vicente. Estamos aproveitando para poder assistir aqui.
Para Mariana, o Brasil tem grandes chances de vencer esta Copa do Mundo.
Os meninos da seleção são muito bons: Vini Jr, Endrick, Neymar. Estou criando bastante expectativa no Neymar, falou.