Conheça Noruega e Costa do Marfim, possíveis adversários do Brasil

Depois de vencer por 2 a 1 o jogo contra o Japão , nesta segunda-feira (29), o Brasil terá pelo caminho na Copa do Mundo a Noruega ou a Costa do Marfim nas oitavas de final.

O adversário da equipe de Carlo Ancelotti será o vencedor da partida que terá o atacante norueguês Erling Haaland em campo, contra o time sul-americano, às 14h.

, mas foi poupado do último jogo, contra a França, quando a Noruega perdeu por 4 a 1.

A equipe já estava classificada, depois de golear o Iraque por 4 a 1 e derrotar o Senegal por 3 a 2. A equipe passou para a segunda fase na vice-liderança do Grupo I.

No jogo contra a Costa do Marfim, que será disputado em Dallas, nos Estados Unidos, o técnico norueguês Stale Solbakken garantiu que Haaland entrará em campo como titular.

Além de grande pontuador, o jogador também fez história ao usar na camisa da seleção da Noruega, desde 2025, o nome da mãe, Gry Marita Braut. Ela também foi atleta, uma lenda do heptlato e campeã nacional nas décadas de 1980 e 1990.

Ele avalia que o Brasil precisará redobrar a marcação, se for o caso, e frear o centroavante.

A mesma opinião tem a outra comentarista esportiva da

Rachel Motta.

Essas jogadas foram uma das apostas da seleção norueguesa, inclusive, buscando o Halland, por conta da estatura do time, acima da média [dos jogadores do mundial]", avalia.

"É um time com bastante movimentação e velocidade, da escola africana de futebol", explica.

A equipe ficou em segundo lugar no Grupo E e, apesar da competência, perdeu para Alemanha, depois de uma vitória de 1 a 0 contra o Equador e 2 a 0 contra Curaçau.

Durante o torneio, ele é negociado pelo Paris Saint-Germain, um dos maiores times europeus. Hoje, ele joga na Alemanha e viralizou nas redes, recentemente, ao publicar uma carta para a irmã mais nova, Roxane Diomandé, morta em circunstâncias suspeitas, em 2025. Ele fala sobre a importância dela para superar a pobreza e no sucesso de sua carreira profissional.

De acordo com a comentarista Rachel Motta, a

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"O time não sofreu goleadas, levou só três gols e marcou quatro, e tem um sistema de marcação e contra-ataque ofensivo, veloz e potente", destaca.

A equipe foi a vencedora a Copa Africana das Nações (CAN) em 2024.