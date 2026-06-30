Marrocos frustra Holanda de Gakpo, o "quase herói" de coração ferido

Acabou não sendo suficiente. Os Leões do Atlas (apelido da seleção marroquina) empataram na reta final da partida, que terminou em 1 a 1, e sacramentaram a classificação nos pênaltis ao vencer por 3 a 2, nas primeiras horas desta terça-feira (30).

O duelo por um lugar nas quartas de final será neste sábado (4), em Houston, também nos Estados Unidos, às 14h (horário de Brasília).

Tragédia, gol e lágrimas

O menino se chamaria Elijah Raphael e seria o segundo filho deles. Em abril de 2024, Noa deu a luz a Samuël Seth.

O técnico da Laranja Mecânica (apelido da seleção holandesa), Ronald Koeman, liberou o jogador da concentração para ele ficar com a mulher. O camisa 11 foi, mas se colocou à disposição para enfrentar Marrocos.

Empate e brilho de Bono

Aquele teria sido o gol da classificação, não fosse o merecido empate marroquino aos 45 do segundo tempo, em cabeçada de Issa. Diop, às costas do também zagueiro Virgil Van Dijk, após cruzamento pela esquerda de Chemsdine Talbi. O jogo foi para o tempo extra e Gakpo permaneceu em campo até os sete minutos da etapa final da prorrogação. Exausto, ele deu lugar ao também atacante Justin Kluivert.

Na quinta e última cobrança holandesa, brilhou Yassine Bono. O goleiro dos Leões do Atlas defendeu o chute de Summerville. Coube ao atacante Ismael Saibari converter o pênalti derradeiro e decretar a classificação da seleção africana e a eliminação dos europeus.