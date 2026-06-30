João Fonseca reencontra Jesper de Jong na 2ª rodada de Wimbledon

O carioca João Fonseca conheceu nesta terça-feira (30) o adversário da segunda rodada do Torneio de Wimbledon, um dos quatro principais eventos do tênis mundial, os chamados Grand Slams. O brasileiro mais bem colocado no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), na 27ª posição, terá pela frente o holandês Jesper de Jong (73º).

. Quem avançar, pega o ganhador do confronto entre o russo Roman Safiullin (132º) e o holandês Botic van de Zandschulp (54º).

De Jong se classificou nesta terça ao superar o australiano Rinky Hijikata (82º), por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7-4), 3/6, 5/7, 6/4 e 6/3. A partida teve início na segunda-feira (29), mas teve de ser interrompida por falta de luz natural, prosseguindo no dia seguinte.

Esta é a segunda vez que João e De Jong estarão frente a frente. A vantagem é do holandês, que bateu o brasileiro por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5) pelo Aberto de Estoril (Portugal), em abril do ano passado.

. Na ocasião, ele caiu para o chileno Nicolas Jarry, à época, número 143 do ranking da ATP, enquanto João era o 54º da lista.