Inglaterra e Congo; Bélgica e Senegal; EUA e Bósnia jogam nesta quarta

Mais tarde, às 17h, é a vez de Bélgica e Senegal entrarem em campo, em Seattle, para ver quem avançará à etapa seguinte.

A última partida do dia será entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, em São Francisco, às 21h.

- 13h Inglaterra x RD do Congo (Atlanta)

- 17h Bélgica x Senegal (Seattle)

- 21h EUA x Bósnia e Herzegovina (São Francisco)

Inglaterra x RD do Congo

A campeã da Copa de 1966 terá, à sua frente, a RD do Congo, uma das seleções classificadas entre os melhores terceiros colocados do torneio. Q

Para a partida de hoje, a expectativa é que a Inglaterra tente controlar o jogo por meio do posse de bola.

A RD do Congo chega ao mata-mata com algumas características que podem dificultar esse modelo de jogo inglês.

A intensidade física de seus jogadores e a capacidade de aceleração nos corredores podem representar risco à Inglaterra, caso a equipe inglesa exagere na pressão no campo adversário.

Com isso, o

Bélgica x Senegal

Com dois empates e uma vitória na fase de grupos, a Bélgica, líder de sua chave na fase de grupos, tem a seu favor a experiência de jogadores que fizeram boas campanhas nas últimas Copas do Mundo.

Na partida de hoje, ela encara o Senegal, uma das equipes que se classificaram entre os melhores terceiros colocados na fase de grupos.

Do ponto de vista tático, a Bélgica combina qualidade técnica, boa ocupação dos espaços e capacidade de criação entre as linhas. Tende a buscar o controle do jogo com maior posse de bola e movimentação no ataque.

Utiliza também velocidade para ocupar espaços deixados pelos adversários.

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

Quem vencer o confronto enfrentará o vencedor da partida entre Bélgica e Senegal.

Com uma equipe de forte intensidade física, os EUA costumam pressionar os adversários para, na sequência, buscar transições ofensivas com velocidade.

O meio de campo da equipe balcânica tende a evitar jogadas verticais muito longas.