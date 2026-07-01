Chefe da NASA promete levar bola de futebol à Lua se os EUA vencerem a Copa do Mundo

Administrador da agência espacial lançou desafio à seleção americana e disse que objeto poderá integrar futura missão do programa Artemis

O administrador da NASA, Jared Isaacman, fez uma promessa inusitada para incentivar a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026. Segundo ele, caso a equipe americana conquiste o título do torneio, uma bola de futebol será levada à Lua em uma futura missão espacial da agência.

O anúncio foi feito durante uma entrevista coletiva realizada na terça-feira (30). Ao comentar a campanha da seleção norte-americana, Isaacman lançou um desafio aos jogadores.

"Vamos levar uma bola de futebol para a Lua. Então fica um incentivo extra para os Estados Unidos. Esse é o desafio. Equipe dos EUA, façam o trabalho", afirmou, de acordo com o portal Yahoo.

Missão seria inédita

Os Estados Unidos seguem na disputa da Copa do Mundo e entram em campo nesta quarta-feira (1º) para enfrentar a Bósnia e Herzegovina. Em caso de vitória, a seleção enfrentará Bélgica ou Senegal nas oitavas de final.

A ideia de enviar uma bola de futebol ao espaço não é totalmente inédita. Há alguns dias, a NASA encaminhou uma bola oficial da FIFA para a Estação Espacial Internacional (ISS). No entanto, levar o objeto até a superfície da Lua seria um feito sem precedentes.

O episódio lembra uma das cenas mais marcantes da exploração espacial. Em 1971, durante a missão Apollo 14, o astronauta Alan Shepard entrou para a história ao improvisar algumas tacadas de golfe na superfície lunar utilizando um taco que havia levado discretamente em sua bagagem.

Bola poderá integrar missão do programa Artemis

Caso a promessa seja cumprida, a bola fará parte da carga útil de uma futura missão do programa Artemis, iniciativa da NASA que pretende levar astronautas novamente à Lua e estabelecer uma presença permanente no satélite natural nos próximos anos.

Segundo o gerente do programa de infraestrutura lunar da agência, Carlos Garcia-Galan, o objeto poderá viajar junto com equipamentos científicos destinados às futuras operações na superfície lunar.

Embora a proposta tenha sido apresentada em tom de descontração, ela reforça a intenção da NASA de aproximar suas missões do público e aproveitar o impacto global da Copa do Mundo para promover a exploração espacial.

Fonte: ge.globo