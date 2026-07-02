Três países que sediam a Copa de 2026 seguem na disputa

Destaque da equipe do México é o atacante colombiano naturalizado Quiñones, autor de três gols até agora - R

Estados Unidos

O time do técnico argentino Maurício Pochettino conta com os atacantes Pulisic e Balogun (autor de três gols) e o lateral-direito Sergiño Dest. O público norte-americano que, por anos, torceu o nariz para o soccer, agora consegue se empolgar com o ótimo rendimento da equipe.

Normalmente, as oitavas de final são o limite para a seleção. A expectativa é que, atuando em Seattle, na próxima segunda-feira (6), eles consigam utilizar o fator campo contra a Bélgica, às 21h, em Seattle.

O duelo não é inédito nos Mundiais. Na primeira edição, em 1930, os Estados Unidos bateram os belgas por 3 a 0, caminhando para a terceira colocação em uma Copa. Mais recentemente, em 2014, na Fonte Nova, em Salvador, a Bélgica eliminou o Team U.S.A. por 2 a 1, justamente em uma fase de oitavas de final.

Os belgas Courtois (34 anos), De Bruyne (35 anos) e Lukaku (33 anos) continuam atuando nesta edição, enquanto os americanos foram totalmente renovados e ficaram bem mais fortes.

Canadá

No Canadá, o hóquei no gelo é bem mais popular que o futebol. Ainda assim, os estádios de Toronto e de Vancouver ficaram lotados para as atuações da seleção do técnico norte-americano Jesse Marsch.

Disputando apenas sua terceira Copa do Mundo, até então, os canadenses jamais tinham vencido um único jogo em Mundiais.

Por ter ficado em segundo lugar no Grupo B, o Canadá perdeu o direito de continuar jogando em seu território nas fases de mata-mata.

Um duelo que ocorreu na Copa do Qatar em 2022: na ocasião, Marrocos venceu por 2 a 1, mas de lá para cá, as seleções mudaram bastante suas formações originais.