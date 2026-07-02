Três países que sediam a Copa de 2026 seguem na disputa

Outros países que sediaram Copas anteriores, como Uruguai, Itália, Inglaterra, Alemanha, Argentina e França ganharam a Copa em casa. Em 2026, os três anfitriões não figuram como favoritos ao título, mas aproveitaram, até aqui, a tabela favorável e a atmosfera dos estádios para ir longe.
MéxicoO México, do técnico Javier Aguirre, teve quatro jogos e quatro vitórias, com oito gols marcados e nenhum gol sofrido.
As festas nas ruas da Cidade do México superaram os protestos de grupos sociais programados para a época da Copa. O destaque da equipe é o atacante colombiano naturalizado Quiñones, autor de três gols até agora.
Os mexicanos participam pela 18ª vez de uma Copa do Mundo e nunca foram além da sexta colocação. Estacionaram nas quartas-de-final justamente nas duas vezes em que sediaram um Mundial. Em 1970, foram eliminados pela Itália levando uma goleada de 4 a 1 na cidade de Toluca. E em 1986, caíram para a Alemanha, nos pênaltis, em Monterrey.Os mexicanos vão enfrentar a Inglaterra no próximo domingo (5), às 21h (horário de Brasília)
no Estádio Azteca, pelas oitavas de final. O duelo que já aconteceu em outra Copa: em 1966, no Estádio de Wembley, em Londres, a Inglaterra fez valer o fato de ser a anfitriã daquela edição e derrubou os mexicanos por 2 a 0.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp