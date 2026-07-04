Oitavas de final começam hoje com Canadá e Marrocos, Paraguai e França

Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

No domingo (5) acontecem as disputas entre Brasil e Noruega, às 17h, em Nova York. Também jogam México e Inglaterra, na Cidade do México, às 21h.

Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final.

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