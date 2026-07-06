Fifa anula suspensão de Folarin Balogun, e artilheiro dos EUA enfrenta a Bélgica nas quartas de final

Comitê Disciplinar suspende punição automática do atacante com base no Código Disciplinar; Donald Trump comemorou a decisão nas redes sociais

A Fifa anulou a suspensão automática do atacante Folarin Balogun, permitindo que o artilheiro da seleção dos Estados Unidos esteja em campo contra a Bélgica, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Balogun havia sido expulso na vitória dos norte-americanos sobre a Bósnia e, inicialmente, cumpriria suspensão automática de um jogo. No entanto, o Comitê Disciplinar da Fifa decidiu suspender a aplicação da punição com base em uma brecha prevista no Código Disciplinar da entidade.

A decisão também repercutiu no meio político. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma mensagem em uma rede social agradecendo à Fifa por corrigir o que classificou como uma "grande injustiça".

Entenda a decisão

Pelas regras da competição, um cartão vermelho resulta automaticamente em suspensão para a partida seguinte, conforme estabelece o Artigo 10.5 do regulamento da Copa do Mundo.

Entretanto, o Artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa permite que o órgão responsável suspenda, total ou parcialmente, a execução de uma punição.

Em comunicado oficial, a entidade informou:

"Por força do Artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, a implementação da suspensão automática de jogos para Folarin Balogun fica suspensa por um período probatório de um ano."

Com isso, o atacante poderá enfrentar a Bélgica e permanecerá sob observação durante o período determinado pela Fifa.

Expulsão aconteceu após revisão do VAR

Balogun recebeu cartão vermelho aos 18 minutos do segundo tempo da partida contra a Bósnia, após atingir o tornozelo do defensor Muharemovic.

O árbitro brasileiro Raphael Claus revisou o lance no VAR antes de confirmar a expulsão do atacante.

Principal goleador da seleção americana no Mundial, Balogun soma três gols na competição e sua ausência representaria uma baixa importante para a equipe comandada pelo técnico Mauricio Pochettino.

Precedente com Cristiano Ronaldo

A decisão da Fifa tem um precedente envolvendo Cristiano Ronaldo.

Nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o atacante português foi expulso em uma partida contra a Irlanda e recebeu suspensão de três jogos. Após cumprir a primeira partida, os dois jogos restantes tiveram a punição suspensa durante um período de observação de um ano, mecanismo semelhante ao aplicado agora no caso de Balogun.

Fonte: GE