Brasil deixa a Copa com prêmio de R$ 131,8 milhões; Neymar sinaliza despedida da Seleção

Eliminada pela Noruega nas oitavas de final, Seleção garante premiação milionária da Fifa, enquanto camisa 10 indica fim de sua trajetória com a equipe brasileira

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 encerrou a campanha da Seleção no torneio, mas garantiu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma premiação total de US$ 25,5 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 131,8 milhões, na cotação atual.

Do total, US$ 15 milhões (cerca de R$ 77,5 milhões) correspondem à premiação destinada às seleções que terminaram entre o 9º e o 16º lugares da competição.

Além disso, a Fifa pagou US$ 10,5 milhões a cada uma das 48 seleções participantes apenas pela classificação ao Mundial. Desse valor, US$ 1,5 milhão foi destinado aos custos de preparação para o torneio.

Copa distribui premiação recorde

A edição de 2026 marca um novo recorde em premiações.

Ao todo, a Fifa distribuirá US$ 727 milhões (cerca de R$ 3,7 bilhões) entre as seleções participantes — um aumento de 50% em relação à Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O campeão do torneio receberá US$ 50 milhões, aproximadamente R$ 250 milhões, a maior premiação da história da competição.

Confira os valores pagos pela Fifa:

- Campeão: US$ 50 milhões

- Vice-campeão: US$ 33 milhões

- 3º lugar: US$ 29 milhões

- 4º lugar: US$ 27 milhões

- 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões

- 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões

- 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões

- 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões

Neymar indica adeus à Seleção

Após a derrota para a Noruega, Neymar deu fortes indícios de que disputou sua última partida com a camisa da Seleção Brasileira.

Autor do único gol do Brasil, em cobrança de pênalti nos acréscimos, o atacante se emocionou após o apito final e afirmou que sua trajetória pela equipe nacional chegou ao fim.

"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", declarou o jogador, lembrando que fez sua estreia pela Seleção justamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, durante um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.

A eliminação representa a pior campanha do Brasil em Copas do Mundo desde 1990 e amplia o maior jejum de títulos da história da Seleção. Caso não conquiste o Mundial de 2030, o país completará 28 anos sem levantar a taça, desde o pentacampeonato conquistado em 2002.

Marca histórica

Se confirmar a aposentadoria da Seleção, Neymar encerrará sua passagem pela equipe principal com 130 partidas, 80 gols e 58 assistências.

Seu único título com a camisa da Seleção principal foi a Copa das Confederações de 2013. O atacante também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, defendendo a equipe olímpica.

Além disso, o camisa 10 iguala um recorde negativo: torna-se apenas o segundo jogador brasileiro a disputar quatro Copas do Mundo sem conquistar o título, ao lado do zagueiro Thiago Silva.

Fonte: GE

