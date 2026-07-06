Brasil deixa a Copa com prêmio de R$ 131,8 milhões; Neymar sinaliza despedida da Seleção

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 encerrou a campanha da Seleção no torneio, mas garantiu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma premiação total de US$ 25,5 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 131,8 milhões, na cotação atual.
Do total, US$ 15 milhões (cerca de R$ 77,5 milhões) correspondem à premiação destinada às seleções que terminaram entre o 9º e o 16º lugares da competição.
Além disso, a Fifa pagou US$ 10,5 milhões a cada uma das 48 seleções participantes apenas pela classificação ao Mundial. Desse valor, US$ 1,5 milhão foi destinado aos custos de preparação para o torneio.
Copa distribui premiação recorde
A edição de 2026 marca um novo recorde em premiações.
Ao todo, a Fifa distribuirá US$ 727 milhões (cerca de R$ 3,7 bilhões) entre as seleções participantes — um aumento de 50% em relação à Copa do Mundo de 2022, no Catar.
O campeão do torneio receberá US$ 50 milhões, aproximadamente R$ 250 milhões, a maior premiação da história da competição.
Confira os valores pagos pela Fifa:
- Campeão: US$ 50 milhões
- Vice-campeão: US$ 33 milhões
- 3º lugar: US$ 29 milhões
- 4º lugar: US$ 27 milhões
- 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões
- 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões
- 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões
- 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões
Neymar indica adeus à Seleção
Após a derrota para a Noruega, Neymar deu fortes indícios de que disputou sua última partida com a camisa da Seleção Brasileira.
Autor do único gol do Brasil, em cobrança de pênalti nos acréscimos, o atacante se emocionou após o apito final e afirmou que sua trajetória pela equipe nacional chegou ao fim.
"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", declarou o jogador, lembrando que fez sua estreia pela Seleção justamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, durante um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.
A eliminação representa a pior campanha do Brasil em Copas do Mundo desde 1990 e amplia o maior jejum de títulos da história da Seleção. Caso não conquiste o Mundial de 2030, o país completará 28 anos sem levantar a taça, desde o pentacampeonato conquistado em 2002.
Marca histórica
Se confirmar a aposentadoria da Seleção, Neymar encerrará sua passagem pela equipe principal com 130 partidas, 80 gols e 58 assistências.
Seu único título com a camisa da Seleção principal foi a Copa das Confederações de 2013. O atacante também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, defendendo a equipe olímpica.
Além disso, o camisa 10 iguala um recorde negativo: torna-se apenas o segundo jogador brasileiro a disputar quatro Copas do Mundo sem conquistar o título, ao lado do zagueiro Thiago Silva.
Fonte: GE