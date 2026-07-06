Espanha e Portugal, EUA e Bélgica jogam hoje pelas oitavas da Copa

Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.
Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final.
Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por gruposJogos deste domingo, 5 de julho
- 16h Espanha x Portugal (Dallas)
- 21h Estados Unidos x Bélgica (Seattle)