Clássico centenário mexe com rivalidade Portugal x Espanha no Brasil

Quando Portugal e Espanha se enfrentaram pela primeira vez no futebol, em 19 de dezembro de 1921, a rivalidade entre os vizinhos da Península Ibérica já existia a quilômetros dali. Mais precisamente em Santos, no litoral sul de São Paulo. Há exatos 107 anos, ocorria o jogo pioneiro do chamado "Clássico das Colônias", entre Portuguesa Santista e Jabaquara.
Sim, o primeiro encontro entre os clubes que ostentam, nas respectivas histórias, as origens de seus fundadores, foi disputado em um 6 de julho. O mesmo dia em que, nesta segunda-feira de 2026, as duas seleções estarão frente a frente por um lugar nas quartas de final da Copa do Mundo, às 16h (horário de Brasília), em Dallas (Estados Unidos).
Naquele jogo de 6 de julho de 1919, o Jabaquara venceu por 1 a 0. Ou melhor, o Hespanha Foot Ball Club, nome de batismo da instituição, fundada em 15 de novembro de 1914 por jornaleiros espanhóis que viviam em Santos e se reuniram, justamente, no bairro do Jabaquara.
O "H" não é por acaso. A grafia "Hespanha", além de relacionada a Hispania (como os romanos chamavam a Península Ibérica), representa uma afirmação de identidade cultural da Galícia, comunidade autônoma que fica no noroeste da Espanha. Cerca de 80% dos integrantes da comunidade espanhola em Santos são nativos ou de família galega.
"Essa comunidade tem como missão manter viva a cultura espanhola, principalmente falando dos descendentes que migraram para cá e seus próprios simpatizantes. Podemos dizer que ela se constitui de três instituições. Uma é o Centro Espanhol de Santos, que tem diversas atividades, desde tênis de mesa, dança, curso de idioma, futebol de botão, entre outros. Há a Sociedade Beneficente Rosália de Castro, voltada à assistência social. E uma agremiação esportiva, que é o Jabaquara", descreveu José Dominguez Fernandez, o Pepe, presidente do Jabuca, àAgência Brasil
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Três anos após o surgimento do Hespanha, um grupo de portugueses que se reunia em um salão de barbearia de Santos, inspirado pela criação do atual Jabaquara, decidiram fundar uma agremiação para representar a comunidade lusitana. No dia 20 de novembro de 1917, nasceu a Associação Atlética Portuguesa.
"Muitas das pessoas que frequentam o clube fazem parte das instituições da comunidade portuguesa, como a Casa da Madeira, o Centro Cultural Português e o consulado também. Tudo faz parte de um grande grupo, de várias entidades que estão sempre unidas, porque compartilham da mesma história", contou o presidente da Briosa (apelido do clube santista), Frederico Barreiros, àAgência Brasil
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