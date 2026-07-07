FIFA nega interferência de Trump e defende suspensão de punição aplicada a jogador dos EUA

Presidente da entidade confirma conversa com o presidente americano, mas afirma que decisão foi tomada de forma independente pelos órgãos disciplinares

A FIFA negou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha influenciado a decisão de suspender a punição aplicada ao jogador norte-americano Balogun. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, o presidente da entidade, Gianni Infantino, afirmou que os órgãos judiciais da FIFA atuam de forma independente e que respeitam rigorosamente os processos previstos nos regulamentos.

Infantino confirmou que conversou com Trump sobre o caso, mas destacou que esse tipo de contato é comum com chefes de Estado, autoridades governamentais, dirigentes do futebol e representantes do setor empresarial.

"Sim, discuto regularmente assuntos relacionados à Copa do Mundo da FIFA com o presidente dos Estados Unidos e, nesse caso, recebi uma ligação do presidente Donald Trump, assim como recebo ligações de chefes de Estado, membros de governos, representantes do futebol e executivos de empresas sobre diversos temas", afirmou.

Segundo o dirigente, durante a conversa explicou que havia um processo disciplinar em andamento e que a decisão seria tomada exclusivamente pelos órgãos competentes da FIFA.

"Expliquei que havia um processo legal em andamento envolvendo os órgãos judiciais independentes da FIFA e que o caso seria decidido no devido momento pelas instâncias competentes. É assim que o sistema da FIFA funciona, e esse é um princípio que sempre defenderei", acrescentou.

FIFA diz que regulamento permite suspensão da punição

Em nota separada, a FIFA informou que a decisão foi baseada no artigo 27 do Código Disciplinar da entidade, que permite ao Comitê Disciplinar suspender temporariamente a aplicação de determinadas sanções, desde que elas não estejam relacionadas à manipulação de resultados — situação que, segundo a organização, não se aplica ao caso.

A entidade ressaltou que esse tipo de medida não é inédito e já foi adotado anteriormente durante partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Apesar da suspensão da punição esportiva, a FIFA afirmou que as sanções contra Balogun não foram totalmente anuladas. O Comitê Disciplinar manteve uma multa de **US$ 40 mil** contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos (U.S. Soccer).

Segundo a organização, a suspensão da partida de gancho foi decidida após análise das circunstâncias específicas do incidente e das provas disponíveis, embora a entidade não tenha divulgado detalhes sobre os fundamentos da decisão.

A FIFA concluiu afirmando que a revisão das consequências disciplinares de cartões vermelhos faz parte da evolução das regras do futebol moderno e que a possibilidade de suspender os efeitos de uma expulsão, quando prevista no regulamento, representa uma solução mais equilibrada para casos específicos.

Fonte: CBS