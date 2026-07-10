FIFA coloca quase 1.200 ingressos à venda para a final da Copa do Mundo de 2026; preços chegam a US$ 33 mil

Bilhetes para a decisão no MetLife Stadium custam a partir de US$ 7.380, enquanto pacotes VIP ultrapassam US$ 34 mil.



A Fifa disponibilizou nesta sexta-feira (10) um novo lote de ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Ao todo, estavam disponíveis 1.178 ingressos da Categoria 2, vendidos por US$ 7.380 cada (cerca de R$ 40 mil, na cotação atual). As entradas estão distribuídas em cinco setores do anel superior do estádio, ao longo das laterais do campo.

Além disso, a entidade colocou à venda 68 ingressos da Categoria 1, localizados no anel inferior, com preços entre US$ 19.995 e US$ 32.970 (aproximadamente R$ 108 mil a R$ 178 mil).

Para quem busca uma experiência premium, ainda restam pacotes de hospitalidade nas áreas Trophy Lounge e Trophy Lounge+, com valores de US$ 32.500 e US$ 34.500, respectivamente. Os pacotes incluem alimentação e bebidas durante o evento.

A Fifa não informou por que esses ingressos voltaram a ficar disponíveis. Em ocasiões anteriores, a plataforma oficial de vendas chegou a indicar que a final estava completamente esgotada.

Mercado de revenda tem preços milionários

Além dos ingressos oficiais, a plataforma de revenda autorizada pela Fifa também oferece entradas para a decisão.

Os preços começam em US$ 7.440,50, mas alguns anúncios chegam a impressionantes US$ 11,5 milhões, valor que representa uma oferta feita por vendedores no marketplace oficial e não necessariamente o preço efetivamente praticado nas negociações.

A entidade também mantém ingressos disponíveis para as quartas de final da competição. Para o confronto entre Argentina e Suíça, neste sábado (11), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri, os bilhetes variam entre US$ 1.600 e US$ 3.995.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada de forma conjunta por Estados Unidos, Canadá e México, e a final acontecerá no MetLife Stadium, um dos principais palcos esportivos dos Estados Unidos.

Fonte: ABC