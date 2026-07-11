Brasil perde por 3 a 0 para Tailândia na Liga das Nações de Vôlei

Como a equipe nacional já está garantida na fase final do torneio, o técnico José Roberto Guimarães mandou à quadra o time reserva: com a levantadora Macris, a oposta Kisy, as ponteiras Rosamaria e Helena, as centrais Luzia e Lorena e a libero Natinha.

Entram durante o jogo a libero Marcelle e a ponteira Maiara Basso. A aposta Kisy foi a maior pontuadora entre as brasileiras, com 11 pontos. A ponteira Rosamaria, em entrevista para a assessoria da Confederação Brasileira de vôlei, garantiu que o objetivo dessa partida era dar ritmo para todas as atletas.