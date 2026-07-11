Brasil perde por 3 a 0 para Tailândia na Liga das Nações de Vôlei

A seleção feminina de vôlei perdeu para a Tailândia por 3 sets a 0 (25/15, 25/16 e 25/17). O jogo, válido pela terceira semana da Liga das Nações, ocorreu na madrugada deste sábado (11/7) em Osaka, no Japão.
Como a equipe nacional já está garantida na fase final do torneio, o técnico José Roberto Guimarães mandou à quadra o time reserva: com a levantadora Macris, a oposta Kisy, as ponteiras Rosamaria e Helena, as centrais Luzia e Lorena e a libero Natinha.
Entram durante o jogo a libero Marcelle e a ponteira Maiara Basso. A aposta Kisy foi a maior pontuadora entre as brasileiras, com 11 pontos. A ponteira Rosamaria, em entrevista para a assessoria da Confederação Brasileira de vôlei, garantiu que o objetivo dessa partida era dar ritmo para todas as atletas.
As brasileiras jogam novamente neste domingo (12/7), à 0h (horário de Brasília), contra os Estados Unidos.
"Era importante enfrentar as dificuldades impostas pela Tailândia, elas têm um estilo de jogo muito diferente do brasileiro. Precisamos aprender com os erros e focar na sequência do torneio", comentou a atleta.