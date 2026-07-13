FIFA coloca à venda pedaços do gramado da final da Copa do Mundo de 2026 por US$ 450

Colecionadores poderão comprar fragmentos do campo da decisão em edição limitada; item será enviado somente após a final do Mundial.

A FIFA lançou um produto inusitado para os fãs da Copa do Mundo de 2026: pedaços do gramado oficial da final do torneio, que será disputada em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Cada fragmento está sendo vendido por US$ 450 (cerca de R$ 2,5 mil, na cotação atual) na loja oficial da entidade.

Segundo a FIFA, cada peça contém um fragmento autêntico do gramado utilizado na partida decisiva e é preservada em um bloco de acrílico com certificado de autenticidade. O item também acompanha uma caixa de apresentação voltada para colecionadores.

A entidade informa que os pedidos só serão enviados após a realização da final e, por enquanto, as entregas estão disponíveis apenas para endereços nos Estados Unidos e na Europa.

Dimensões não foram esclarecidas

Na descrição do produto, a FIFA informa apenas que cada fragmento mede 17,5 x 17,5 x 17,5, mas não especifica se as medidas estão em milímetros, centímetros ou polegadas. A entidade ainda não esclareceu esse detalhe.

Campo já foi alvo de críticas

O gramado do MetLife Stadium tem sido motivo de reclamações de jogadores e treinadores ao longo do torneio.

O estádio é a casa das equipes de futebol americano New York Giants e New York Jets e normalmente utiliza um campo de grama sintética para os jogos da NFL. Para a Copa do Mundo, foi instalada uma superfície de grama natural, cuja qualidade recebeu críticas durante a competição.

A venda dos fragmentos do gramado ocorre em meio a outras ações comerciais da FIFA. A entidade também disponibilizou ingressos para a final por até US$ 32.970, além de pacotes de hospitalidade que chegam a US$ 34.500, incluindo alimentos e bebidas.

Fonte: ABC