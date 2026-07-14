Como uma Copa América moldou a "Scaloneta" e transformou Lionel Messi

Nem parece a mesma seleção que, por quase três décadas, conviveu com um incômodo e traumático jejum de títulos. Para entender como o país se transformou no campeão de tudo que disputou nos últimos anos, é necessário voltar no tempo. Mais precisamente, à Copa de 2018, na Rússia, e à Copa América de 2019, no Brasil. Apesar de aquele troféu continental ficar com os anfitriões, os hermanos voltaram para casa com a sensação de que algo maior estava por vir.
A seleção argentina teve um Mundial decepcionante em 2018 - dentro e fora de campo. A fase de grupos foi sofrível, com direito a um empate por 1 a 1 com a Islândia - e o atacante Lionel Messi perdendo pênalti - ederrota por 3 a 0 para a Croácia,
marcada por uma falha gritante do goleiro Willy Caballero.