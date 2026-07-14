Balogun diz que esperava polêmica após FIFA anular suspensão por cartão vermelho

Atacante da seleção dos Estados Unidos afirmou que ficou surpreso com a decisão da entidade, mas recebeu apoio dos companheiros antes da partida contra a Bélgica.

O atacante Folarin Balogun afirmou que já esperava a repercussão após a FIFA decidir cancelar sua suspensão por cartão vermelho e liberá-lo para disputar a partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica. Em entrevista ao programa CBS Mornings, o jogador disse que a decisão gerou tensão dentro da equipe, mas que o grupo conseguiu manter o foco.

"Eu sabia que isso causaria muita controvérsia", declarou Balogun. Segundo ele, alguns companheiros demonstraram nervosismo diante da situação inédita, mas, à medida que o jogo se aproximava, o elenco concentrou a atenção apenas na partida.

O atacante recebeu cartão vermelho no confronto contra a Bósnia e Herzegovina, pela fase eliminatória do torneio. A expulsão significava não apenas sua saída daquele jogo, mas também suspensão automática para a partida seguinte.

Balogun afirmou que ficou em choque com a decisão da arbitragem e considera que a expulsão foi injusta. Para ele, o lance não teve intenção de causar falta e, por isso, não deveria ter resultado em cartão vermelho.

Mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, os Estados Unidos venceram a Bósnia por 2 a 0, garantindo vaga nas oitavas de final.

Após a partida, o presidente Donald Trump revelou que entrou em contato com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para pedir uma revisão da expulsão. Trump afirmou que considerou o lance um choque acidental entre dois atletas, e não uma falta passível de expulsão.

Infantino confirmou que recebeu a ligação, mas ressaltou que o Comitê Disciplinar da FIFA já analisava o caso e garantiu que o contato do presidente americano não influenciou a decisão de retirar a suspensão.

A medida provocou críticas e gerou debates entre torcedores e especialistas. Apesar disso, Balogun afirmou que recebeu total apoio dos companheiros de equipe, o que lhe deu confiança para voltar a campo.

Os Estados Unidos acabaram derrotados pela Bélgica por 4 a 1 nas oitavas de final. Segundo o atacante, a equipe conseguiu separar a polêmica do desempenho dentro de campo, embora reconheça que enfrentou um adversário muito forte.

Balogun também destacou a importância da campanha da seleção americana, que conquistou sua primeira vitória em um mata-mata de Copa do Mundo desde 2002. Para ele, o desempenho da equipe ajudou a unir os torcedores e inspirou uma nova geração de fãs do futebol nos Estados Unidos.

O atacante afirmou ainda que pretende continuar defendendo a seleção e espera disputar a próxima Copa do Mundo.

Fonte: CBS