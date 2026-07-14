Campanha pede à Fifa Copa do Mundo sem publicidade de refrigerante

A Copa do Mundo termina no próximo domingo (19) e, se depender de ativistas, será a última com patrocínio de fabricante de bebida açucarada. É isso que pede a campanha Tirem o Refrigerante de Campo

A iniciativa pressiona a Federação Internacional de Futebol (Fifa) a rever os contratos de patrocínio. A Coca-Cola é uma das marcas que patrocinam a instituição e, consequentemente, as competições esportivas organizadas pela entidade máxima do futebol mundial.

. Oito delas são brasileiras, entre elas o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), o Instituto Desiderata e a Aliança pela Alimentação Saudável.

De acordo com a campanha,

Para a maioria das crianças e adolescentes, um refrigerante de 355 ml já ultrapassa a quantidade diária recomendada de calorias provenientes de açúcares livres, sustenta.

Carta à Fifa

Até a tarde desta terça-feira (14),

.

As entidades enviaram uma carta aberta ao presidente da Fifa, o suíço-italiano Giovanni Infantino.

No comunicado,

Durante o torneio de 2026, até 6 bilhões de torcedores muitos deles crianças verão campanhas publicitárias que associam as maiores estrelas do futebol a bebidas açucaradas ligadas à obesidade, diabetes tipo 2 e outras doenças relacionadas à alimentação, aponta a carta.

Isso é sportswashing: usar o poder do futebol para normalizar produtos prejudiciais à saúde. O futebol merece mais. Os torcedores merecem mais, completa.

A diretora executiva do Instituto Desiderata, Renata Couto, aponta que

A gente sabe que se trata de uma estratégia de marketing muito eficiente para fidelizar esses públicos desde cedo, podendo moldar um comportamento de consumo alimentar que não é saudável e vai gerar impacto na saúde a curto, médio e longo prazos.

A campanha lembra que a indústria do tabaco já enfrentou pressão semelhante e deixou de ser aceita como patrocinadora de eventos esportivos.

Na passagem das décadas de 1990 e 2000, a Fórmula 1, por exemplo, passou a deixar de lado o protagonismo que companhias de tabaco tinham entre os patrocinadores.

A

pediu comentários à Fifa, mas não recebeu retorno até a conclusão da reportagem.

Publicidade de bets

A publicidade de bebidas açucaradas não é a única polêmica envolvendo propaganda na Copa do Mundo. A proliferação de anúncios das plataformas digitais de aposta, as chamadas bets, também atraiu a crítica de parte da sociedade civil e de autoridades.

No Brasil, no último dia 10, portarias ministeriais determinaram uma série de restrições para esse tipo de publicidade.

Entre eles, alertas, como as frases: Apostar pode causar dependência", Apostar faz você perder dinheiro" e Aposta não é investimento".