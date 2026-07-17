França e Inglaterra disputam o terceiro lugar da Copa do Mundo neste sábado em Miami

Seleções voltam a campo após eliminações nas semifinais e buscam encerrar a campanha entre as três melhores do torneio.

Antes da grande decisão entre Argentina e Espanha, França e Inglaterra entram em campo neste sábado (18) para disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Miami Stadium, em Miami Gardens, na Flórida.

O confronto reúne duas seleções tradicionais que foram eliminadas nas semifinais. A França foi derrotada pela Espanha sem conseguir marcar gols, enquanto a Inglaterra sofreu uma virada nos minutos finais e perdeu por 2 a 1 para a Argentina.

Além da disputa pela medalha de bronze, o jogo também pode definir a artilharia do Mundial. O francês Kylian Mbappé, vencedor da Chuteira de Ouro na edição anterior, está empatado com Lionel Messi na liderança da artilharia da competição. Já os ingleses Harry Kane e Jude Bellingham aparecem logo atrás e ainda têm chances de terminar como principais goleadores do torneio.

A Inglaterra tenta conquistar sua melhor campanha em Copas desde o título mundial de 1966. Já a França busca encerrar o terceiro Mundial consecutivo entre as três melhores seleções, após conquistar o título em 2018 e o vice-campeonato em 2022.

A partida entre França e Inglaterra começa às 17h (horário da Costa Leste dos EUA) e será disputada no estádio que também é a casa do Miami Dolphins, da NFL.

A grande final da Copa do Mundo será disputada no domingo (19), às 15h (horário da Costa Leste), entre Argentina e Espanha, no New York New Jersey Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Fonte: NBC