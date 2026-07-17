Vôlei: Brasil perde para EUA e volta a se complicar na Liga das Nações

Para seguir com chance de passar à próxima fase, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho precisará vencer a Polônia (3ª colocada na Liga) na noite desta sexta (17), a partir das 22h (horário de Brasília) e superar a China (lanterna do torneio) no domingo (19), às 14h.
Para a partida desta sexta (17), Bernardinho escalou os seguintes jogadores Brasília e Cachopa (levantadores); Bryan e Darlan (opostos); Adriano, Arthur Bento, Honorato e Lucarelli (ponteiros); Flávio, Judson, Pinta e Barreto (centrais); e Maique e Pureza (líberos).
A balada desta sexta à noite é ligadinho na Seleção Masculina!Vôlei Brasil (@volei) July 17, 2026
O Brasil enfrenta a Polônia, às 22h (horário de Brasília).
Separem os petiscos, aquela bebidinha gelada e bora torcer!
A partida será transmitida pelo sportv2, getv e VBTV.#volei #voleibrasil #cbv pic.twitter.com/s6AXJywpQX
Próximos jogos do Brasil
sexta (17) - 22h - Brasil x Polônia
domingo (19) - 14h - Brasil x China