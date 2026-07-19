Após veto, campeão mundial é liberado e viaja para ver final da Copa

Nas primeiras horas deste domingo (19), dia da partida, o ex-volante Marcos Senna, brasileiro naturalizado espanhol e que representou o país no título da Eurocopa, em 2008, postou uma foto na ferramenta Stories (publicação com duração de 24 horas) da rede social Instagram ao lado de Capdevila, com a mensagem "rumo à segunda estrela". Os dois, que atuaram juntos no Villarreal e na seleção, estavam para entrar no avião com destino aos Estados Unidos.

Parceiros de Senna e Capdevila na Fúria, como Iker Casillas, goleiro campeão do mundo em 2010; Carlos Puyol e Sérgio Ramos, zagueiros daquela seleção espanhola; e o ex-meia Xavi Hernández, principal nome da geração que conquistou o Mundial realizado na África do Sul, já estão em Nova Jersey para a final. A bola rola às 16h (horário de Brasília).

Capdevila tinha feito uma publicação na rede social X (antigo Twitter) revelando que o cadastro no Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA, na sigla em inglês), necessário para ficar nos Estados Unidos, sem visto, por até 90 dias, tinha sido negado.

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Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, quem esteve no Irã em ou após 1º de março de 2011, ou tem dupla nacionalidade com o país, ficaria inelegível para o ESTA. As nações estão em guerra, o que causou problemas à seleção iraniana na Copa.