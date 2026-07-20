TV Brasil exibe semifinal da LBF entre Sampaio Basquete e Cerrado BRB

A

exibe, ao vivo, todas as emoções do terceiro e decisivo jogo da série nesta segunda-feira (20), a partir das 20h45, direto do Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís (MA).

Após a vitória do Sampaio na partida de abertura e a reação do time candango no segundo confronto, a série semifinal está empatada em 1 a 1.

Dono da melhor campanha na fase classificatória, o Sampaio Basquete conta com a vantagem de jogar perto de sua torcida em São Luís. Caso vença, a equipe maranhense chegará à decisão da liga pela quinta vez consecutiva. Já o Cerrado BRB tenta surpreender novamente fora de casa para alcançar uma vaga inédita na final.

A equipe paulista aguarda o duelo desta noite para conhecer sua adversária na grande final.

Entenda os Playoffs da LBF

A fase reúne as oito melhores equipes da temporada regular, que avançaram para as quartas de final. O caminho até a taça funciona da seguinte forma:

Quartas de Final: Disputadas em séries de melhor de três jogos.

Semifinais: Seguem a mesma estrutura de melhor de três.

Fase Final: A temporada é decidida em melhor de cinco partidas.

A tela do esporte feminino

As transmissões da LBF integram a estratégia da

, gestora da

, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.

. Durante o ano, além da elite da modalidade, a

mostra as fases decisivas das Séries A2 e A3, a partir das semifinais, e traz para a tela as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

As competições ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da

(

) e retransmitem a programação da

em seus estados. Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.

Ao vivo e on demand

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