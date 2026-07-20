Conquista multiétnica: Espanha é bi com atacantes filhos de imigrantes

Yamal, de 19 anos, é a principal joia do futebol espanhol. O camisa 10 do Barcelona é considerado o grande craque em potencial da seleção, embora nesta Copa tenha marcado apenas um gol e o meio-campo Rodri tenha sido eleito o melhor jogador da competição. O jovem - queprotagonizou ainda bebê uma foto com Lionel Messi que viria a se tornar icônica -
é filho de pai marroquino e mãe guinéu-equatoriana. Ambos chegaram à Espanha ainda crianças, se conheceram adolescentes e foram pais precoces: Mounir Nasraoui, o pai, tem 34 anos e a mãe, Sheila Ebana, tem 35. À época, o casal, que não está mais junto, se estabeleceu no município de Mataró, na Catalunha.