China surpreende EUA e vai à semi da Liga das Nações de vôlei feminino

A China se classificou em casa às semifinais da Liga das Nações de vôlei feminino ao surpreender os Estados Unidos nesta quinta-feira (23) em Macau, na maior zebra desta edição. Nona colocada na primeira fase, a equipe asiática venceu de virada as norte-americanas, até então líderes do torneio, por 3 sets a 2, com parciais de 25/15, 23/25, 20/25, 25/17 e 13/15.

Vale destacar que embora tenha encerrado a fase inicial fora da zona de classificação (oito primeiras colocadas), a China entrou nas quartas de final por ser o país-sede da fase final da competição, conforme prevê o regulamento. Sendo assim, além do time asiático, apenas as sete equipes primeiras colocadas na primeira fase avançaram às quartas.

A China vai brigar por uma vaga na final do torneio no próximo sábado (25), às 8h30 (horário de Brasília) contra a Turquia (4ª colocada na primeira fase). Também nesta quinta (23), a seleção turca impôs vitória de virada sobre o Canadá (5º), por 3 sets a 1 (22/25. 25/21, 25/21 e 25/17).