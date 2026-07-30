FIFA abre processos disciplinares após briga entre Argentina e Espanha na final da Copa do Mundo

Entidade investiga federação argentina, jogadores e dirigentes por confusão em campo e outras infrações registradas durante o Mundial de 2026.

A FIFA anunciou a abertura de processos disciplinares contra a Associação de Futebol da Argentina (AFA), três jogadores argentinos, um dirigente da seleção e um atleta da Espanha após a confusão registrada ao fim da final da Copa do Mundo de 2026.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, a entidade informou que investiga uma série de possíveis violações cometidas pela delegação argentina ao longo do torneio. Entre elas estão cânticos e gestos discriminatórios, atrasos no início das partidas, descumprimento de protocolos de segurança, exibição de mensagens consideradas inadequadas e o arremesso de objetos por torcedores.

A FIFA também abriu investigações individuais sobre a briga que aconteceu logo após a decisão do título, disputada em 19 de julho, quando a Espanha venceu a Argentina por 1 a 0, com um gol de Ferran Torres na prorrogação.

Segundo a entidade, os argentinos Nahuel Molina, Leandro Paredes e o dirigente Roberto Ayala responderão por suposta agressão. Além disso, Molina, Thiago Almada e o espanhol Pablo Martín Páez Gavira (Gavi) também são investigados por comportamento antidesportivo.

Outro episódio citado pela FIFA ocorreu após a semifinal entre Argentina e Inglaterra. Na ocasião, jogadores argentinos exibiram uma faixa afirmando que as Ilhas Malvinas (Falklands) pertencem à Argentina, tema que continua sendo alvo de disputa diplomática entre Argentina e Reino Unido.

A FIFA informou que os envolvidos terão a oportunidade de apresentar suas defesas antes que o Comitê Disciplinar da entidade tome uma decisão sobre possíveis punições.

Fonte: ABC