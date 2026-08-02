Tenista Laura Pigossi é campeã na Espanha e volta ao top 200

A tenista Laura Pigossi é campeã de simples do W100 de Gran Canaria, na Espanha, torneio que faz parte do circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF ). A conquista do torneio, disputado em quadras de saibro, foi confirmada na tarde deste domingo (2) para a número 2 do Brasil e 239ª do mundo.

A brasileira bateu na decisão a turca Berfu Cengiz (353ª do ranking) de virada por 6/7 (2-7), 6/1 e 6/3. Foram duas horas e 28 minutos de partida.

O torneio de maior pontuação que ela havia vencido foi o WTA 125 de Buenos Aires em 2023. Depois disso, foi campeã do W50 em Pretória, na África do Sul, do W75 em São Paulo, em 2024, e do W35 também na capital paulista.

Desse torneio vencido neste domingo, além dos 13.715 euros, ela levará 100 pontos e deverá alcançar o 195º lugar no ranking mundial. A melhor marca de sua carreira é a 100ª posição do ranking em agosto de 2022.

Durante a competição na Espanha, a brasileira eliminou a ex-top 40, Polona Hercog, na estreia. Chegou às quartas com a desistência da alemã Caroline Werner, no segundo set das oitavas. Na sequência, passou por duas cabeças de chave: a espanhola Andrea Lazaro e a jovem tcheca Dominika Salkova, 121ª do mundo, na semifinal.