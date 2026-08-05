João Fonseca supera Tsitsipas na estreia do Masters 1000 de Montreal

Foi a segunda vitória de João Fonseca, de 19 anos, em dois confrontos contra o grego em setembro passado, o brasileiro já derrotara Tsitsipas em Atenas (Grécia) no qualifiers da Copa Davis, torneio entre nações.
O próximo adversário do carioca de 19 anos será o norueguês Casper Ruud (14º). O jogo será nesta quinta-feira (6), em horário ainda indefinido. Assim como João Fonseca, Ruud também estreou direto na segunda rodada do torneio. Ele passou fácil pelo argentino Juan Manuel Cerundolo (52º) com parciais de 6/1 e 6/2.
O duelo contra Ruud pela terceira rodada pode ter clima de revanche, já que João Fonseca o eliminou nasoitavas de final de Roland Garros
, com vitória por 3 sets a 1, há pouco mais de dois meses. Uma vitória importante que classificou pela primeira vez o jovem tenista às quartas de um Grand Slam.
And this is only the beginning. #NBO26@CGI_Canada1Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 5, 2026
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Et ce nest que le début #OBN26@CGI_Canada1 pic.twitter.com/rJC5bSjYt6
Estreias de brasileiros nas duplas
No torneio de duplas masculinas, a parceria dos gaúchos Orlando e Rafael Matos disputa a primeira rodada nesta quinta (6) contra os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
A outra estreia será da dupla do mineiro Marcelo Melo com o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo. Eles enfrentarão os anfitriões Alexis Galarneau e Duncan Chan.