Pai de Lionel Messi morre aos 68 anos na Argentina

O jogador ainda não se manifestou publicamente sobre a perda do pai. O clube em que Lionel Messi iniciou a carreira, o Newell's Old Boys, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmbebol), a Associações de Futebol Argentino (AFA) e outras organizações prestaram homenagens nas redes sociais.

A mensagem diz ainda que ele foi o pilar que sustentou com visão, rigor e afeto a carreira do melhor jogador de todos os tempos ao lado da esposa, Celia Cuccittini.

Outros clubes argentinos como River Plate, Club Atletico Tigre, Club Atletico Huracan e Rosário Central, também fizeram homenagens.

A Conmebol disse lamentar profundamente o falecimento e está acompanhando com respeito e afeto a Lionel, sua família, amigos e seres queridos neste momento de dor profunda.

A AFA, representada pelo presidente Claudio Tapa, lamentou com tristeza o fato. Disse estar ao lado de toda a família neste duro momento, desejou força e enviou um abraço mais sentido, caloroso e afetuoso.

A Real Federação Espanhola de Futebol apreentou "condolências" em seu perfil oficial e desejou carinho e afeto para Lionel e para entes queridos nestes momentos dor profunda".

O escritório argentino do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) destacou Jorge como benfeitor e lamentou a perda de Lionel, embaixador da instituição, descrito como pessoa comprometida com os direitos das meninas e meninos.