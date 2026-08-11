Brasileirão feminino: o que está em jogo na reta final da 1ª fase

Restam duas rodadas para o fim da primeira fase da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Três clubes (Corinthians, São Paulo e Palmeiras) já estão classificados às quartas de final e há cinco vagas em aberto. Na parte de baixo, cinco equipes lutam contra o rebaixamento - os dois últimos caem.

O empate por 1 a 1 entre América-MG e Flamengo na Arena Urbsan, em Betim (MG), manteve o Rubro-Negro fora do grupo dos oito primeiros colocados (o G-8), que se classificam à próxima fase, e tirou as mineiras da zona de rebaixamento (o Z-2) à Série A2 (segunda divisão). O duelo foi transmitido ao vivo pela

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As Spartanas subiram para a 16ª posição, com sete pontos, ultrapassando o Vitória, que entrou no Z-2, pelo saldo de gols.

O América-MG saiu na frente aos 12 minutos do primeiro tempo, com Dani Ortolan. Ex-atacante do próprio Flamengo, a camisa 9 aproveitou o recuo de bola ruim da zaga para, com liberdade, concluir na saída da goleira Vivi.

As cariocas ainda tiveram boas oportunidades para virar o marcador, mas pararam em grandes defesas da goleira Sandy.

Em busca das quartas

. Considerando o número de vitórias e o saldo de gols como os dois principais critérios de desempate, o cenário é o seguinte:

4º Bahia - 27 pontos (oito vitórias)

5º Ferroviária - 27 pontos (sete vitórias)

6º Grêmio - 24 pontos (sete vitórias - saldo oito)

7º Internacional - 24 pontos (sete vitórias - saldo três)

8º Cruzeiro - 24 pontos (seis vitórias - saldo dez)

9º Flamengo - 24 pontos (seis vitórias - saldo cinco)

10º Fluminense - 22 pontos

11º Red Bull Bragantino - 20 pontos (seis vitórias)

12º Santos - 20 pontos (cinco vitórias)

. Sábado (15), às 17h30 (horário de Brasília), as Mulheres de Aço recebem o Corinthians na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. No mesmo dia, às 19h, as Guerreiras Grenás visitam o Internacional no Sesc Campestre, em Porto Alegre.

. No dia seguinte, o Cruzeiro visita o Mixto no Dutrinha, em Cuiabá, às 18h. No domingo (16), às 11h, o Flamengo vai a campo contra o Santos na Arena Inamar, em Diadema (SP).

As Sereias da Vila torcem contra Grêmio, Inter e Cruzeiro e ainda têm de ganhar do Rubro-Negro para chegar à última rodada com chances de irem às quartas. Cenário semelhante aos de Red Bull Bragantino, que recebe o Vitória no sábado, às 17h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), e de Fluminense, que pega o América-MG no mesmo dia, às 15h, no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Fugindo do rebaixamento

Os ameaçados são os seguintes:

13º Atlético-MG - 13 pontos

14º Mixto - 12 pontos

15º Juventude - 10 pontos

16º América-MG - 7 pontos

17º Vitória - 7 pontos

18º Botafogo - 5 pontos

. A partida na capital fluminense também será transmitida ao vivo pela

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As Gloriosas vêm de nove derrotas seguidas na competição. Em caso de novo revés, a queda à Série A2 será confirmada se Vitória ou América-MG tiverem superado Red Bull Bragantino e Fluminense, respectivamente, no sábado.

. O triunfo assegura a permanência das gaúchas se Vitória e América-MG não ganharem. Mas o empate já pode ser suficiente caso baianas e mineiras percam no fim de semana.

Às Tigresas, basta vencerem o Cruzeiro. Já as Vingadoras seguem na elite se não perderem do Grêmio.

De olho na melhor campanha

Se a primeira fase chegasse ao fim no atual cenário, os confrontos seriam os seguintes, com o time da esquerda fazendo a partida de volta em casa:

Corinthians (1º) x Cruzeiro (8º)

São Paulo (2º) x Internacional (7º)

Palmeiras (3º) x Grêmio (6º)

Bahia (4º) x Ferroviária (5ª)