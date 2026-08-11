Quartas de final da Copa do Brasil terá três clássicos estaduais

Pelo chaveamento ate a decisão do título jogo em final única quem ganhar o clássico gaúcho disputará as semifinais contra o vencedor do embate Cruzeiro x Atlético-MG. No outro lado da chave, quem avançar da partida Vasco x Vitória enfrentará o classificado de Palmeiras x Santos.
As partidas de volta das quartas estão programadas para os dias 2 e 3 de setembro. A partir desta fase, a Copa do Brasil contará com a tecnologia do impedimento semiautomático.
Quem passar para as semifinais receberá premiação da CBF de R$ 9 milhões. A Copa do Brasil teve início em fevereiro com 126 clubes. Os classificados às quartas entraram na competição a partir da quinta fase.
Pela primeira vez na história, o torneio distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores: o campeão irá direto para a fase de grupos do torneio continental em 2027, enquanto o vice disputará a fase preliminar.
Confrontos das quartas*
Internacional xGrêmio
Cruzeiro xAtlético-MG
Vasco xVitória
Palmeiras xSantos
*clubes em negrito serão os mandantes no jogo da volta
Títulos de cada time no torneio
Cruzeiro - 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018
Grêmio - 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016
Palmeiras - 1998, 2012, 2015 e 2020
Atlético-MG 2014 e 2021
Internacional -1992
Santos - 2010