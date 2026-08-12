Cinefoot celebra filme de Joaquim Salles sobre time do Amapá

O diretor é sobrinho do cineasta Walter Salles, que levou o Oscar de Melhor Filme Internacional por Ainda Estou Aqui, e filho do documentarista João Moreira Salles.

A obra de Joaquim Salles (foto) conta a

O longa, que traz a luta por visibilidade de jovens atletas que vivem distante dos grandes centros da modalidade, superou filmes da Argentina, da Espanha e do Reino Unido. O resultado foi definido por meio de voto popular.

Naquela Copinha, o Macapá venceu o Potyguar Seridoense-RN e buscou empates com o Flamengo de Guarulhos (SP), time anfitrião do Grupo 29, e com o tradicional Vasco. A equipe do Amapá se classificou no segundo lugar da chave, sendo eliminada na fase seguinte pelo Ibrachina, clube da capital paulista focado em categorias de base.

Já

dirigido por Guilherme Baptista.

, que premia obras que destacam o lado humano, libertário e democrático do futebol,

, com direção de Guto Franco e Murilo Megale.

, criada durante a ditadura militar.

Por fim, o

, documentário com a direção de D'Andrade.

- a chamada várzea - e o desaparecimento desses espaços.