Europe Smash: Calderano vence de novo e terá Félix Lebrun nas quartas

ransmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa (World Table Tennis) no YouTube. Os torneios Smash distribuiem 2.000 pontos no ranking aos vencedores.
Número 8 do mundo, o carioca se classificou às quartas na tarde desta quinta-feira (14), ao derrotar dinamarquês Anders Lind (13º no ranking) por 3 sets a 1, com parciais de 11/7, 11/9, 5/11 e 11/8.
Já Felix Lebrun (5º) avançou com facilidade na outra chave. Ele cravou 3 sets a 0 no compatriota Thibault Poret (28º), com parciais de 11/2, 11/4 e 11/4.
O confronto ocorre cinco meses após Calderano ter sido eliminado por Félix Lebrun nas quartas do WTT Champions Chongqing (China). O brasileiro dominava o embate com 3 sets a 1, mas sofreu a virada e perdeu por 4 sets a 3.
No ano passado, Calderano conquistou o bicampeonato do Star Contender em Ljubljana (Eslovênia) com vitória sobre o francês (4 sets a 2), a primeira após o brasileiro ter tropeçado para Lebrun na disputa do bronze na Olimpíada de Paris 2024.
No histórico de encontros, Lebrun leva a melhor sobre Calderano com seis vitórias em nove jogos.