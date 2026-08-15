Brasileirão Feminino A3: Juventude-SE sai na frente da Portuguesa-AP

A partida de volta será no Batistão, em Estância (SE), na próxima sexta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), novamente com transmissão da

. As sergipanas podem até perder por um gol de diferença que, ainda assim, vão à final. As amapaenses têm de ganhar por três gols ou mais de saldo para se classificarem no tempo normal. Se a soma dos placares ficar empatada, a decisão será nos pênaltis.

A outra semifinal reúne Planalto-GO e Realidade Jovem. O jogo de ida será na segunda-feira (17), às 21h, no Estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). A volta está marcada para o outro domingo (23), às 11h, no Teixeirão, em São José do Rio Preto (SP). As duas partidas também serão exibidas pela emissora da

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Invictos

Tanto Portuguesa quanto o Juventude chegaram invictos às semifinais. Em dez jogos, a Lusa do Muca (bairro da zona sul de Macapá) atingiu seis vitórias e teve quatro empates, com 29 gols marcados e 19 sofridos. A vaga no Brasileirão A2 veio com dois triunfos sobre o Tiradentes-PA: 5 a 2 em casa e 3 a 2 no Estrelão, em Augusto Corrêa (PA).

Do lado sergipano, o Tricolor da Piauitinga (nome do rio que abastece 70% da cidade de Estância) ganhou nove vezes e empatou uma, com 25 gols anotados e quatro cedidos. Nas quartas de final, o clube bateu o Prosperidade, vencendo por 2 a 0 no Estádio Humberto Scaramussa, em Vargem Alta (ES), e por 2 a 1 no Batistão.

O forte calor em Santana, com a temperatura na casa dos 33ºC e a baixa umidade (54%), dificultou as ações no primeiro tempo. As visitantes, apesar de mais presentes no ataque, tiveram apenas uma oportunidade clara. Aos sete minutos, Fernanda recebeu na área e chutou na saída da goleira Kadja, que conseguiu fazer a defesa.

As donas da casa assustaram somente nos acréscimos, em cobrança de falta pela esquerda. A meia Loura Soure buscou o ângulo e mandou muito rente à trave.

A Portuguesa tentou sair mais para o jogo no segundo tempo, mas foi o Juventude quem, enfim, abriu o placar. Aos 15 minutos, a atacante Laureen recebeu de Fernanda dentro da área, à direita da marca do pênalti, girou com liberdade e finalizou. Um golaço.

Aos 31, a lateral Sara avançou pela direita e, pouco depois da linha do meio-campo, lançou na área. A bola surpreendeu Kadja e foi direto para o gol, encobrindo a goleira.

Nos acréscimos, aos 52 minutos, a própria Sara derrubou a atacante Aninha Belém na área. A penalidade cobrada por Loura Soure, porém, foi fraca e a goleira Monique fez a defesa, mantendo a boa vantagem do Juventude para o jogo de volta.