Ferroviária e Bahia se classificam às quartas do Brasileirão Feminino

, com três vagas ainda em disputa por sete clubes.
Os novos classificados são Ferroviária e Bahia, assegurados depois dos resultados do último sábado (15). As Guerreiras Grenás foram ao Sesc Campestre, em Porto Alegre, e superaram o Internacional, por 2 a 1. Já as Mulheres de Aço empataram por 1 a 1 com o líder Corinthians na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.
Na capital gaúcha, Débora colocou as Gurias Coloradas em vantagem contra a Ferroviária aos 31 minutos do segundo tempo. Aos 42, a também zagueira Monique igualou. Três minutos depois, a volante Maressa decretou a virada do time paulista.
O Bahia saiu perdendo com um minuto de jogo, em chute de fora da área da atacante Jaqueline. Antes do segundo giro do cronômetro no segundo tempo, as tricolores empataram em batida de primeira da meia Ángela Gómez, que encobriu a goleira alvinegra Lelê.A Ferroviária, com 30 pontos, assumiu a quarta posição ultrapassando o próprio Bahia, que foi a 28 pontos.
Ambos, porém, não podem mais serem alcançados pelo Inter, nono colocado, com 24 pontos, nem pelo Grêmio, oitavo com a mesma pontuação das Gurias Coloradas, mas que fica à frente do rival pelo saldo de gols. O Corinthians, com 38 pontos, garantiu, pelo menos, o segundo lugar com o empate de sábado.