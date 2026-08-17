Santos desencanta no 2º tempo e atropela o Vasco pelo Brasileirão

O Santos ganhou um respiro na luta pela permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (16), o Peixe desencantou no segundo tempo e venceu o Vasco por 3 a 0 em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada. A Rádio Nacional transmitiu a partida ao vivo.

O Alvinegro Praiano foi a 25 pontos, deixando a zona de rebaixamento (o Z-4), que engloba as quatro piores campanhas do Brasileirão. O Cruzmaltino segue com 22 pontos e caiu para a 19ª e penúltima posição, superado pelo Remo (18º) no saldo de gols.

O primeiro triunfo santista como visitante nesta edição da competição colocou o Internacional no Z-4. O Colorado possui os mesmos 23 pontos do Mirassol, primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas uma vitória a menos que os paulistas. Nesta segunda-feira (17), os gaúchos têm confronto direto contra o Remo às 20h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A primeira grande chance do jogo foi do Santos. Aos 14 minutos, Álvaro Barreal escorou de cabeça na entrada da área e deixou o também atacante Gabriel livre na frente de Léo Jardim. O camisa 9 tocou na saída do goleiro e o chute saiu à direita, rente à trave.

Aos 25, uma das novidades determinadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nas regras foi colocada em prática. Após o goleiro Gabriel Brazão, do Santos, pedir atendimento depois de uma dividida, o árbitro Lucas Casagrande determinou que um atleta de linha do Peixe saísse de campo por um minuto, conforme prevê o novo protocolo. Quem deixou o gramado foi o atacante Neymar, capitão santista.

O Vasco, apesar da maior presença no campo ofensivo, chegou pela primeira vez com mais perigo apenas aos 35 minutos. O lateral Lucas Piton recebeu do zagueiro Robert Renan pela esquerda, entrou na área e chutou forte, parando em Gabriel Brazão.

A resposta do Alvinegro Praiano veio aos 43. Após cobrança de escanteio de Neymar pela esquerda, Léo Jardim afastou de soco e a sobra ficou com o atacante Gustavo Caballero, que cabeceou a bola no travessão.

No retorno do intervalo, o Cruzmaltino teve duas grandes oportunidades em sequência. Primeiro, em uma bola alçada pela esquerda por Lucas Piton, que quase surpreendeu Gabriel Brazão. O lance seguiu e o lateral Paulo Henrique, na direita, cruzou rasteiro. Dentro da área, quase na marca do pênalti, o volante Tchê Tchê mirou o ângulo e mandou rente à trave.

O Vasco seguiu em cima e desperdiçou chances. Como aos 14, quando Robert Renan, na pequena área, deixou passar o cruzamento do atacante Andrés Gómez pela direita. Aos 21 minutos, foi a vez do lateral Puma Rodríguez acertar a trave.

A punição veio no minuto seguinte, com participação de jogadores que saíram do banco. O atacante Rony lançou o meia Benjamin Rollheiser, que escorou de cabeça para frente, encontrando Gabriel. O centroavante, desta vez, acertou o canto esquerdo de Léo Jardim e balançou as redes, abrindo o marcador.

O segundo saiu aos 31, com Willian Arão. Ao sair de soco para afastar da área uma cobrança de falta de Neymar pela esquerda, Léo Jardim mandou a bola no peito do zagueiro do Peixe, que acabou rebatendo direto para o gol.

Quatro minutos depois, em nova falta batida por Neymar, Léo Jardim defendeu no canto esquerdo, mas a bola sobrou com Luan Peres. O zagueiro fechou o placar.

Galo supera Grêmio

Em outro jogo deste domingo, o Atlético-MG derrotou o Grêmio por 3 a 0 na Arena MRV, em Belo Horizonte. Com 32 pontos, o Galo se aproximou do grupo que briga por cinco vagas à próxima Libertadores (o G-5). O Tricolor gaúcho, com 25 pontos, continua próximo à zona de rebaixamento.

O triunfo começou a ser definido aos 18 minutos, em cabeçada do zagueiro Vitor Hugo, após escanteio batido pelo meia Igor Gomes. Na segunda etapa, aos 16, o lateral Renan Lodi cruzou rasteiro pela esquerda e Tomás Cuello completou para o gol. Três minutos depois, o próprio argentino aproveitou a sobra de um chute bloqueado do também atacante Bernard para definir o marcador.