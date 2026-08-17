Rodada ajuda e Flamengo volta a depender apenas de si no Brasileirão

A goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, fora de casa, na noite desse domingo (16), já bastaria para o torcedor do Flamengo acordar satisfeito nesta segunda-feira (17). Mas a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro como um todo foi motivo de comemoração para os rubro-negros. Afinal, a equipe voltou a depender apenas de si para ser campeã.

Com o revés no Rio de Janeiro, o Palmeiras viu o Flamengo encurtar a diferença que, antes da pausa da Copa do Mundo, era de sete pontos. As equipes terão confronto direto somente na 36ª e antepenúltima rodada, na terceira semana de novembro. O mando será do time de Abel Ferreira, no Nubank Parque, em São Paulo.

Mais tarde, às 21h30, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã, depois de as equipes também ficarem no 1 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte. A

transmite a partida ao vivo.

Festa carioca no interior

O triunfo rubro-negro no Maião começou a ser construído no primeiro tempo, com o meia Jorge Carrascal abrindo o placar. Os cariocas deslancharam na etapa final. Os atacantes Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro (duas vezes) marcaram e transformaram o resultado em goleada. O zagueiro João Victor descontou para o Mirassol.

O Leão Caipira, que esboçava uma reação no pós-Copa, sofreu a segunda derrota seguida pela competição e o maior revés em casa desde 2017. Os paulistas ainda aparecem na 16ª colocação, mas estarão de volta à zona de rebaixamento - que engloba as quatro piores campanhas (o Z-4) - ao final da rodada.

Quem vencer, ultrapassa os paulistas na tabela e os envia ao Z-4. Em caso de empate, o Inter vai a 24 pontos e também manda o Leão Paulista para a zona de rebaixamento.

Vitória e Cruzeiro vencem

Outro rubro-negro a se dar bem na 23ª rodada foi o Vitória. Também no domingo, o Leão bateu o Botafogo por 1 a 0 no Barradão, em Salvador, graças a um gol de pênalti do meia Matheuzinho.

Sob pressão após novo revés e ainda sob efeito da goleada por 6 a 1 sofrida para o Cienciano, na altitude de Cusco (Peru), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Glorioso permaneceu com 30 pontos e caiu duas posições, aparecendo em 11º. Os baianos, com um ponto a menos, subiram um degrau e estão logo atrás, em 12º.

O Timão, em nono com 32 pontos, perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação à Libertadores de 2027, que reúne os cinco primeiros colocados (o G-5). Em contrapartida, a própria Raposa assumiu o quinto lugar, com 36 pontos.

Mesmo poupando titulares de olho na decisão de quarta contra o Flamengo, o time mineiro saiu na frente com Bruno Rodrigues. O zagueiro Gustavo Henrique empatou, mas o também atacante Wanderson garantiu o triunfo celeste.