Remo empata no último lance, mas Inter deixa a zona de rebaixamento

Sem vencer pelo Brasileirão desde 16 de maio, o Inter foi a 24 pontos e ganhou uma posição, agora em 16º lugar. Pior para o Mirassol, com 23 pontos, que entrou na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. O Remo possui a mesma pontuação do time paulista, mas fica atrás, em 18º, por ter uma vitória a menos.

O Inter abriu o marcador aos dois minutos do primeiro tempo. O lateral Matheus Bahia foi lançado na esquerda e cruzou a meia altura para o atacante Johan Carbonero bater de primeira e acertar o canto esquerdo do goleiro Marcelo Rangel.

A etapa final foi marcada por muitos erros de passe de ambos os lados. O Remo aproveitou o recuo do Inter e se lançou ao ataque. No último lance da partida, o meia Vitor Bueno cobrou falta da intermediária, a bola desviou no atacante Alerrandro e foi para as redes, evitando o revés para os paraenses.