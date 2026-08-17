Remo empata no último lance, mas Inter deixa a zona de rebaixamento

A partida que finalizou a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro promoveu uma mudança na zona de rebaixamento. Nesta segunda-feira (17), o Internacional empatou por 1 a 1 com o Remo no Beira-Rio, em Porto Alegre, e saiu do grupo que reúne as quatro piores campanhas da competição (o Z-4). A torcida colorada, porém, deixou o estádio frustrada e vaiando o elenco. A equipe balançou as redes cedo e ficou em vantagem até o último lance da partida, aos 49 minutos do segundo tempo, quando cedeu a igualdade ao Leão Azul.