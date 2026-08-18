Incômodo no abdômen faz João Fonseca desistir do Masters de Cincinnati

O tenista brasileiro desistiu de disputar o Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos) por conta de um desconforto do lado esquerdo do abdômen. Após vitória na estreia no último domingo (16), o atleta de 19 anos voltaria à quadra nesta terça-feira (18), quando enfrentaria australiano Christopher OConnell por uma vaga nas oitavas de final.

Fonseca recorreu às redes sociais no fim da noite de segunda (17) para comunicar a desistência do torneio, que serve de preparação para o US Open, quarto e último Grand Slam do ano, em Nova York.

"Hoje, durante o treino, senti um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen. Após realizar exames, eu e minha equipe decidimos desistir da disputa de Cincinnati para me recuperar o mais rápido possível. Obrigado pela hospitalidade, e aos fãs pela torcida. Nos vemos no ano que vem", disse o atleta no Reels do Instagram.

Cabeça de chave 23, Fonseca estreou direto na segunda rodada do Masters de Cincinatti, com triunfo sobre o holandês Botic van de Zandschulp (59º no ranking mundial) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (2).

O tenista brasileiro terá agora pouco mais de uma semana para se recuperar a tempo de disputar a chave principal do US Open, a partir de 30 de agosto.

Antes de Cincinatti, Fonseca cravou vitórias sobre o grego Stefanos Tsitsipas (49º) e o norueguês Casper Ruud (17º), antes de ser eliminado na oitavas pelo norte-americano Bem Shelton (6º).

Próximos compromissos de Fonseca na temporada

US Open - de 23 agosto a 13 setembro;

Copa Davis no RJ - Brasil x Suíça - 18 e 19 setembro;

ATP 500 de Tóquio - de 30 setembro a 6 outubro;

Masters 1000 de Xangai - de 7 a 18 outubro;

ATP 500 da Basileia - de 26 outubro a 1º novembro;

Masters 1000 de Paris - de 2 a 8 de novembro.